Автомобили Москвич можно купить со скидкой. Но есть условия

Опрос дилеров показал, что приобрести Москвич 3 можно дешевле рекомендованной цены.

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Ценник на бензиновый Москвич сейчас начинается от 1 970 000 рублей, за вариатор придется доплатить 65 000 рублей.

Приобрести автомобиль можно на 200–300 тысяч дешевле, но для этого нужно выполнить некоторые условия.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Так, в одном из дилерских центров журналисты обнаружили автомобиль за 1 770 000 рублей: он белого цвета, с турбомотором мощностью 150 л.с. и МКП. Скидка предоставляется на машины 2022 года выпуска, при условии, что одновременно покупатель берет кредит, оформляет расширенный страховой пакет и сдает имеющийся автомобиль по системе трейд-ин.

Если, например, только оформить кредит, скидка составит от 60 до 70 тысяч. Другие дилеры предлагают похожие условия, хотя есть и такие автосалоны, где машины отдают строго по прайсу.

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Источник: Quto

Фото: https://t.me/ZavodMoskvich