Дикая езда на кроссовом мотоцикле по Сан-Франциско (видео) — журнал За рулем

Дикая езда на кроссовом мотоцикле по Сан-Франциско (видео)

После нескольких минут просмотра к вам приходит осознание того, насколько же крутые (в прямом смысле!) здесь улицы.

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Разрешите представить вам Колби Раа (Colby Raha), знаменитого райдера в дисциплине мотофристайл, золотого медалиста культовых X-Games и других престижных экстрим-контестов и обладателя множества значимых рекордов.

В новой серии своего блога Раа выбирается с друзьями в Сан-Франциско, чтобы выполнить несколько трюков на его улицах. И это действительно стоящее зрелище — редко когда этот город бывает показан с такой точки зрения.

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Пожалуй, тем, кто хочет стать здесь своим, придется немного научиться «жить по вертикали» — горизонтальных фрагментов местности в городе раз-два и обчелся.

Другая важная особенность видео: улицы никто не перекрывает. Дело происходит утром выходного дня, трафик минимальный, но это самая обычная городская среда, лишь слегка дополненная перевозимыми на фургоне пандусами... Никто не ругается — местные относятся к трюкам в высшей степени приветливо.

Один из прыжков Раа посвятил недавно ушедшему Кену Блоку...

Видео: Youtube / Raha

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