Дикая езда на кроссовом мотоцикле по Сан-Франциско (видео)

Разрешите представить вам Колби Раа (Colby Raha), знаменитого райдера в дисциплине мотофристайл, золотого медалиста культовых X-Games и других престижных экстрим-контестов и обладателя множества значимых рекордов.
В новой серии своего блога Раа выбирается с друзьями в Сан-Франциско, чтобы выполнить несколько трюков на его улицах. И это действительно стоящее зрелище — редко когда этот город бывает показан с такой точки зрения.
Пожалуй, тем, кто хочет стать здесь своим, придется немного научиться «жить по вертикали» — горизонтальных фрагментов местности в городе раз-два и обчелся.
Другая важная особенность видео: улицы никто не перекрывает. Дело происходит утром выходного дня, трафик минимальный, но это самая обычная городская среда, лишь слегка дополненная перевозимыми на фургоне пандусами... Никто не ругается — местные относятся к трюкам в высшей степени приветливо.
Один из прыжков Раа посвятил недавно ушедшему Кену Блоку...
- А также смотрите самые невероятные случаи с авто и мотоциклами.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
Видео: Youtube / Raha