«Упрощенный» Volkswagen уже в России: дилеры назвали цены — журнал За рулем

«Упрощенный» Volkswagen уже в России: дилеры назвали цены

Несколько ритейлеров уже заявили о начале продаж автомобилей марки Jetta.

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Напомним, Jetta — это коллаборация китайской FAW и Volkswagen. Машины поставляются из Поднебесной по схеме «параллельного импорта». Сейчас речь в основном о трех моделях — Jetta VA3 — аналог Volkswagen Polo Седан; Jetta VS5 — аналог Volkswagen Taos; Jetta VS7 — аналог Volkswagen Tiguan.

О поставках машин бренда ранее заявляли в Авилоне, есть автомобили от частных продавцов на маркетплейсах, а например, в Mejor не только называют цены, но подкрепляют каждую модель видеообзором. То есть одновременно ритейлер развивает маркетинговое сопровождение и продвижение машин.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Заявленные цены:

  • Jetta VA3 — от 1 459 000 рублей (1.5, 112 л.с., КПП 5МТ)
  • Jetta VS5 — от 1 849 000 рублей (1.4, 150 л.с., КП 6АТ)
  • Jetta VS7 — от 2 149 000 рублей (1.4, 150 л.с., КПП 5МТ).

«Упрощенный» Volkswagen уже в России: дилеры назвали цены

Мнение эксперта

«Упрощенный» Volkswagen уже в России: дилеры назвали цены

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Если отбросить всякие нюансы, это то, что нам сейчас нужно. Потому что Jetta — те же Skoda/Volkswagen, но немножко в упрощенном виде — по функционалу, возможностям оснащения, кое-где по материалам. Но благодаря этому, такие машины в Китае продают чуть дешевле, чем Шкоды и Фольксвагены.

Была задумка, чтобы они попали в ценовую нишу между местными китайским брендами Chery, Geely и т. д. и VW. А если дилер еще и выдержит заявленные цены, будет совсем замечательно.

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Что может людей останавливать. Во-первых, гарантия, во-вторых — наличие запчастей. Думаю, с расходниками и деталями проблем не будет. А вот если вы кого-то «догнали» и повредили бампер, фары, решетку радиатора — тут другая история.

Но если дилер берется еще и обеспечить наличие этих запчастей на складе, я вижу во всей этой истории только позитив. Делаются эти машины качественно, на совместном предприятии и под контролем немецкого концерна. Это хорошо, и было очевидно, что рано или поздно Jetta к нам придет, хотя бы таким образом.

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Фото: Jetta

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