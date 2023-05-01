Автомобили собирают о нас информацию: как ее будут использовать?

Насколько собранный массив информации безопасен для пользователей – этот вопрос все чаще интересует специалистов.

Цифровизация оказывает значительное влияние на важные будущие проблемы общества и экономики. Это также относится к сектору транспорта и мобильности, на который будут влиять цифровые процессы, основанные на сборе и обработке данных.

Немецкая страховая компания HUK-Coburg провела исследование по теме «Большие данные в мобильности».

Современные автомобили уже генерируют множество данных, недаром их в просторечии называют «компьютерами на колесах». Записывается не только информация о положении и движении транспортного средства, но также о его технических характеристиках и состоянии, о самом водителе, например, его стиле вождения, предпочитаемых им маршрутах и пунктах назначения, о том, когда он бодр или когда устал, и т. д.

А еще есть информация от метеослужб, управления дорожным движением, транспортной инфраструктуры и, что не менее важно, с мобильных телефонов и навигационных устройств.

Предполагается, что в будущем все больше и больше данных будут связаны друг с другом и с внешним контентом и использоваться, в том числе для управления дорожным движением и развития автономного вождения.

Однако безопасность при обработке и использовании этих данных очень важна для потребителей. Сейчас весь этот массив собранной информации не слишком уж и контролируется. По мнению авторов исследования, необходимым условием является достаточная прозрачность действий в отношении собираемой и обрабатываемой информации. Потому что доверие пользователей и готовность передавать свои данные имеют решающее значение для развития «Больших данных в мобильности».

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Аuto-Medienportal

Фото: Unsplash