Кражи каталитических нейтрализаторов: снимали за минуту

Полиция обезвредила банду, которая украла нейтрализаторов на сумму примерно 2 миллиона долларов.

Федеральные власти утверждают, что в период с 2022 по 2023 год злоумышленники вырезали ценные узлы как минимум из 471 автомобиля в Нью-Гемпшире и Массачусетсе.

Умельцы так отточили свои навыки, что могли снять деталь с машины менее чем за минуту, и что однажды за одну ночь им удалось похитить в общей сложности 26 каталитических нейтрализаторов. В преступную группировку входило семь человек возрастом от 25 до 37 лет.

Всем семерым предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения кражи, перевозки краденого имущества и незаконной торговле.

Установлено, что глава банды Торрес зарабатывал от 30 тыс. до 80 тыс. долларов в неделю с помощью этого криминального бизнеса.

Члены банды также замешаны в ограблении двух ювелирных магазинов. Все подозреваемые скоро предстанут перед судом в Бостоне.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Carscoops

Фото: скриншот видео Youtube