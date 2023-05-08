Кражи каталитических нейтрализаторов: снимали за минуту
Федеральные власти утверждают, что в период с 2022 по 2023 год злоумышленники вырезали ценные узлы как минимум из 471 автомобиля в Нью-Гемпшире и Массачусетсе.
Умельцы так отточили свои навыки, что могли снять деталь с машины менее чем за минуту, и что однажды за одну ночь им удалось похитить в общей сложности 26 каталитических нейтрализаторов. В преступную группировку входило семь человек возрастом от 25 до 37 лет.
Всем семерым предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения кражи, перевозки краденого имущества и незаконной торговле.
Установлено, что глава банды Торрес зарабатывал от 30 тыс. до 80 тыс. долларов в неделю с помощью этого криминального бизнеса.
Члены банды также замешаны в ограблении двух ювелирных магазинов. Все подозреваемые скоро предстанут перед судом в Бостоне.
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Источник: Carscoops
Фото: скриншот видео Youtube
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