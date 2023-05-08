#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Парад Победы 2023: какую технику мы увидим на Красной площадиПарад Победы 2023: какую технику мы увидим на Красной площади
Представляем новинки и самые интересные боевые...
Новый трейлер «Форсажа 10» – еще одна сюжетная линияНовый трейлер «Форсажа 10» – еще одна сюжетная линия
Уличные гонщики, ставшие супершпионами,...
Владельца электрокара развели на замену маслаВладельца электрокара развели на замену масла
Дилер Mercedes-Benz, сотворивший такое,...

Кражи каталитических нейтрализаторов: снимали за минуту

Полиция обезвредила банду, которая украла нейтрализаторов на сумму примерно 2 миллиона долларов.

Каталитический нейтрализаторКаталитический нейтрализатор: чудовище под днищем

Федеральные власти утверждают, что в период с 2022 по 2023 год злоумышленники вырезали ценные узлы как минимум из 471 автомобиля в Нью-Гемпшире и Массачусетсе.

Умельцы так отточили свои навыки, что могли снять деталь с машины менее чем за минуту, и что однажды за одну ночь им удалось похитить в общей сложности 26 каталитических нейтрализаторов. В преступную группировку входило семь человек возрастом от 25 до 37 лет.

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемСтало известно, что изменится на дорогах Москвы в 2023За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Всем семерым предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения кражи, перевозки краденого имущества и незаконной торговле.

Установлено, что глава банды Торрес зарабатывал от 30 тыс. до 80 тыс. долларов в неделю с помощью этого криминального бизнеса.

Члены банды также замешаны в ограблении двух ювелирных магазинов. Все подозреваемые скоро предстанут перед судом в Бостоне.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Carscoops

Фото: скриншот видео Youtube

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 8
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0