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Мы подсыпали сахар в бензобак и узнали, что произойдет

Считается, что это верный способ запороть двигатель. А как на самом деле?

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Давно ходит байка о том, что если в топливный бак автомобиля насыпать сахар, машина выйдет из строя. Да так, что устранять поломку придется долго. И многие до сих пор так считают, но неутомимые эксперты «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин на опыте показали, что ничего страшного не произойдет, потому что… сахар в бензине не растворяется!

В прозрачную емкость с 95‑м бензином они поместили несколько кусочков сахара высшего сорта (белый, кусковой – в чае прекрасно растворяется) и стали ждать, когда белые брусочки распадутся на частицы.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Эксперимент шел сутки – результат оказался нулевым. Новый сорт бензина с добавкой сахара получить не удалось: белые кубики не превратились даже в кучку сахарного песка.

Максимальная неполадка, которая может возникнуть – засор топливного фильтра, да и то вряд ли.

Подробнее об эксперименте читайте в нашей публикации.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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