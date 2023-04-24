Мы подсыпали сахар в бензобак и узнали, что произойдет
Давно ходит байка о том, что если в топливный бак автомобиля насыпать сахар, машина выйдет из строя. Да так, что устранять поломку придется долго. И многие до сих пор так считают, но неутомимые эксперты «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин на опыте показали, что ничего страшного не произойдет, потому что… сахар в бензине не растворяется!
В прозрачную емкость с 95‑м бензином они поместили несколько кусочков сахара высшего сорта (белый, кусковой – в чае прекрасно растворяется) и стали ждать, когда белые брусочки распадутся на частицы.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Эксперимент шел сутки – результат оказался нулевым. Новый сорт бензина с добавкой сахара получить не удалось: белые кубики не превратились даже в кучку сахарного песка.
Максимальная неполадка, которая может возникнуть – засор топливного фильтра, да и то вряд ли.
Подробнее об эксперименте читайте в нашей публикации.
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Фото: depositphotos.com
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