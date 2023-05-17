Кому пошел на пользу уход из России западных брендов

За прошлый год китайские автопроизводители заработали на нашем рынке в два раза больше, чем в 2021-м.

Уход с российского рынка большинства западных автобрендов оказался на руку китайским автопроизводителям. По итогам 2022 года лидерами на рынке стали Chery, Haval и Geely, совокупная выручка которых достигла 297 млрд рублей – в два раза больше, чем годом ранее.

Как следует из отчетности дочерних китайских компаний по РСБУ, им удалось получить прибыль в размере 75 млрд рублей. Рекордсменом стал Chery с чистой прибылью в 29,8 млрд рублей. Завод Haval заработал за год 27,7 млрд рублей, а Geely — почти 16,8 млрд.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Днем ранее об итогах за 2022 год отчитались «дочки» трех крупнейших западных заводов в России: представители «питерского автокластера» (Hyundai, Toyota и Nissan) зафиксировали убыток в 57 млрд рублей.

В то же время российские автодилеры констатируют, что по всей стране осталось не более 300 автомобилей популярных у россиян брендов, таких как Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai.

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Источник: Интерфакс

Фото: depositphotos.com