Что-то не так! Прислушиваемся к работе мотора

Неисправность двигателя порой можно выявить по звуку. Конечно, при определенных навыках.

Желательно, чтобы при этом двигатель не был прогрет — некоторые дефекты проще выявить на холодном моторе, отмечает эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

После пуска холодного двигателя не должно быть стука гидрокомпенсаторов. Работа по их замене сложная и дорогая.

Бывает сильно слышен стук поршней, что говорит об увеличенных зазорах между деталями.

Грохот цепи привода ГРМ свидетельствует о плохой работе гидронатяжителя. Мотор должен работать тихо, устойчиво и равномерно, постепенно снижая обороты по мере прогрева.

Послушайте, как двигатель набирает обороты после резкого нажатия педали газа без нагрузки. В идеале – быстрый подхват без посторонних шумов и провалов. Посторонний звук при наборе оборотов может быть стуком шатунных вкладышей. Тогда дело плохо!

Шипение воздуха указывает на неплотности впускного тракта.

При подборе определенной модели неплохо послушать, как звучит именно ее двигатель. Можно взять схожую машину в каршеринге либо посмотреть несколько подобных и сравнить.

Например, это не дефект, а конструктивная особенность двигателей G4FC, стоящих на множестве автомобилей концерна Hyundai-Kia, – сильное стрекотание топливных форсунок.

Есть еще способы, чтобы «вычислить» убитый двигатель. Об этом читайте в нашей публикации.

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Фото: Unsplash, «За рулем»