АВТОВАЗ уточнил сроки начала продаж новой Lada Vesta NG
АВТОВАЗ в мае начнет отгрузку дилерам Lada Vesta нового поколения. Соответственно, купить автомобиль можно будет начиная с конца мая – начала июня, поделился подробностями президент компании Максим Соколов.
Он уточнил, что перед тем как стартовать с продажами, дилеры должны будут сделать запасы, чтобы повышенный спрос «не вымыл моментально из наличия эти автомобили».
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Запуск серийного производства модели Lada Vesta NG на площадке АВТОВАЗа в Тольятти состоялся в начале марта. Тогда предполагалось, что уже в конце апреля могут начаться продажи, но АВТОВАЗ посчитал необходимым накопить определенное количество продукции на складе.
Объявить о продажах – все прибегут и раскупят за один день, и потом возникнет дефицит – хуже некуда. Мы делаем очень правильно: конвейер работает, планово наращивает производительность», – отметил глава АВТОВАЗа.
Официальной информации от компании относительно цены новой модели и комплектации пока нет. Вероятно, такие данные появятся ближе к старту продаж.
Накануне АВТОВАЗ объявил о начале продаж 16-клапанной Lada Granta.
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Источник: ТАСС
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