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АВТОВАЗ уточнил сроки начала продаж новой Lada Vesta NG

Они немного сдвигаются от планируемых ранее.

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АВТОВАЗ в мае начнет отгрузку дилерам Lada Vesta нового поколения. Соответственно, купить автомобиль можно будет начиная с конца мая – начала июня, поделился подробностями президент компании Максим Соколов.

Он уточнил, что перед тем как стартовать с продажами, дилеры должны будут сделать запасы, чтобы повышенный спрос «не вымыл моментально из наличия эти автомобили».

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Запуск серийного производства модели Lada Vesta NG на площадке АВТОВАЗа в Тольятти состоялся в начале марта. Тогда предполагалось, что уже в конце апреля могут начаться продажи, но АВТОВАЗ посчитал необходимым накопить определенное количество продукции на складе.

Объявить о продажах – все прибегут и раскупят за один день, и потом возникнет дефицит – хуже некуда. Мы делаем очень правильно: конвейер работает, планово наращивает производительность», – отметил глава АВТОВАЗа.

Официальной информации от компании относительно цены новой модели и комплектации пока нет. Вероятно, такие данные появятся ближе к старту продаж.

Накануне АВТОВАЗ объявил о начале продаж 16-клапанной Lada Granta.

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Источник: ТАСС

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