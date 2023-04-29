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Обновленный Renault Captur – первое фото

Улучшенную версию самого продаваемого Рено представят уже этим летом.

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Не так давно компания Renault представила обновленный Clio. Родственный Captur тоже обновят и, скорее всего, выглядеть он будет также, как хэтчбек.

Прототипы Captur уже несколько раз попадались в объективы папарацци во время дорожных испытаний. И на основе этих снимков, а также на основе фотографий обновленного Clio были сделаны эскизы того, как может выглядеть обновленный кроссовер.

Но на рисунках представлена только передняя часть и бок автомобиля, так как понять, какой будет его задняя часть до сих пор совершенно невозможно.

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Оснащаться Captur будет электрифицированными двигателями, чтобы вписаться в строгие экологические нормы. Это и моторы внутреннего сгорания с технологией мягкого гибрида, а также подключаемые гибридные силовые установки.

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Полностью электрическая версия вряд ли будет выпускаться, так как Рено работает над отдельной электрической линейкой моделей.

В Европе в 2022 году было продано 135 284 экземпляра Captur, и продажи кроссовера падают третий год подряд. На пике популярности автомобиль был в 2019 году, когда в Европе купили 222 540 этих кроссоверов.

Обновленный Renault Captur должен исправить ситуацию, но многое, как все понимают, зависит от стоимости автомобиля.

Изображение: Motor1.com

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За РулемКирилл Панов
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