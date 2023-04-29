Обновленный Renault Captur – первое фото

Улучшенную версию самого продаваемого Рено представят уже этим летом.

Не так давно компания Renault представила обновленный Clio. Родственный Captur тоже обновят и, скорее всего, выглядеть он будет также, как хэтчбек.

Прототипы Captur уже несколько раз попадались в объективы папарацци во время дорожных испытаний. И на основе этих снимков, а также на основе фотографий обновленного Clio были сделаны эскизы того, как может выглядеть обновленный кроссовер.

Но на рисунках представлена только передняя часть и бок автомобиля, так как понять, какой будет его задняя часть до сих пор совершенно невозможно.

Оснащаться Captur будет электрифицированными двигателями, чтобы вписаться в строгие экологические нормы. Это и моторы внутреннего сгорания с технологией мягкого гибрида, а также подключаемые гибридные силовые установки.

Полностью электрическая версия вряд ли будет выпускаться, так как Рено работает над отдельной электрической линейкой моделей.

В Европе в 2022 году было продано 135 284 экземпляра Captur, и продажи кроссовера падают третий год подряд. На пике популярности автомобиль был в 2019 году, когда в Европе купили 222 540 этих кроссоверов.

Обновленный Renault Captur должен исправить ситуацию, но многое, как все понимают, зависит от стоимости автомобиля.

Изображение: Motor1.com