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Правительство делает ставку на электромобили: список новых мер

Перечень дополнительных мер поддержки развития электротранспорта утвердил Михаил Мишустин

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В рамках нового документа запланировано 29 мероприятий по развитию электротранспорта. В частности, Минэнерго, Минэкономразвития и региональные власти должны разработать рекомендации по субсидированию быстрых зарядок.

Минстрою, Минэнерго и Ростехнадзору поручено оценить целесообразность обязательной установки зарядных станций при строительстве общественных зданий и многоквартирных домов.

Планируется предоставить гражданам возможность устанавливать медленные зарядные станции в подземных или наземных паркингах многоквартирных домов без обращения в энергокомпании. Жильцы смогут использовать их ночью, когда в домовых сетях есть избыток энергомощностей.

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Минтранс, Минэкономразвития, Минэнерго, Минцифры и Минфин должны будут представить предложения по субсидированию агрегаторов такси и каршеринга, что позволит снизить стоимость поездок для пользователей, выбирающих электромобили.

Кроме того, Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин представят свои программы по стимулированию спроса на электромобили. Курирует тему электротранспорта в Правительстве первый зампред Андрей Белоусов.

Источник: government.ru

Фото: Unsplash

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