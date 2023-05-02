В цене не потеряете: названы самые ликвидные китайские авто в России

Заработать не получится, но остаточная стоимость высока.

Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) по итогам 1-го квартала 2023 года подсчитало, сколько потеряют в стоимости легковые автомобили китайского производства, находящиеся в России.

Оказалось, что через год эксплуатации лидирует по сохранности остаточной стоимости Exeed TXL (96,08% от первоначальной цены). Через три года эксплуатации его тоже можно будет продать достаточно выгодно (81,9% от начальной стоимости).

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

А лидирует среди трехгодовалых машин Geely Tugella (82,37%). По итогам года использования он немного отстал от Exeed TXL (93,44%). За ним следуют Geely Coolray (90,79%), Haval F7x (90,61%), Chery Tiggo 4 (85,94%) и Haval F7 (90%).

В топ-5 трехгодовалых, кроме Geely Tugella и Exeed TXL, вошли Haval F7 (74,66%), Chery Tiggo 4 (73,7%) и Geely Coolray (70,8%).

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Источник: НАПИ

Фото: Haval



