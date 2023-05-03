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Треть россиян принципиально не хочет за руль

Причины отказаться от получения прав у всех разные.

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Согласно данным исследования, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберАвто», 29% россиян принципиально не хотят получать водительское удостоверение. Среди них 38% не видят смысла в обучении вождению из-за отсутствия автомобиля, а у 24% попросту нет желания становиться водителем.

Среди причин отказа от получения прав 24% респодентов называют нежелание тратиться на обучение в автошколе. А 22% признались, что просто боятся садиться за руль.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

17% опрошенных также рассказали, что не могут получить водительские права из-за ограничений по здоровью. Еще 15% не могут найти время на прохождение всех этапов для получения прав.

В исследовании также отмечается, что 13% опрошенных вполне комфортно чувствуют себя без личного автомобиля и водительских прав – в случае необходимости они всегда могут рассчитывать на близких с машинами.

Источник: RT

Фото: depositphotos.com

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