Что торнадо может сделать с автомобилем – видео

Например, он способен подбросить полуторатонную машину, как игрушку.

Это произошло, когда недавно на южную часть Флориды (США) обрушился торнадо EF-2. Скорость ветра при этом составляла до 209 км/ч.

Он швырялся автомобилями, переворачивал их, словно ребенок игрушки, и поднимал в воздух. На видео запечатлен один их таких моментов: сильный ветер поднимает машину над землей, а затем роняет ее на асфальт.

Некоторые приведенные в нарезке кадры были сняты писательницей Дафной Николопулос, которая поделилась видео в соцсетях. Она оказалась одной из тех людей, которые вдруг очутились в ловушке непогоды и вынуждены были пережидать торнадо в автомобилях на шоссе.

Предупреждение о торнадо пришло всего за пару минут до его появления, и никто не успел спрятаться. Николопулос описала события как сюрреалистичные: вспыхивали молнии, валились деревья, автомобили взлетали в воздух.

По данным Национальной метеорологической службы США, это был торнадо класса EF-2 с максимальной скоростью ветра 130 миль в час (209 км/ч). Он начался к востоку от межштатной автомагистрали 95 и двигался на северо-восток фронтом в четверть мили (400 метров). Примерно через 11 минут торнадо рассеялся, оставив после себя «дорогу» длинной почти 5 км.

Торнадо нанес значительный ущерб: были повалены деревья и фонарные столбы, повреждены крыши, здания, а дороги завалены обломками.

Фото: Caseen Kyle Registos / Unsplash

Видео: Youtube