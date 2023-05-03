«Трагедии нет»: эксперт оценил последствия отключения иномарок от допфункций

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Накануне стало известно, что ряд иностранных автопроизводителей ограничили возможности своих приложений для российских автомобилистов. Так, владельцы Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault не смогут с помощью приложения запускать двигатель, проверять остаток топлива в баке, а также обновлять программы, которые контролируют работу мотора, ABS и тормозной системы.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает, что это не обернется страшными последствиями для российских автолюбителей.

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Никакой трагедии не произойдет. В принципе, в основном это есть у автомобилей премиум-брендов, поэтому это не такая распространенная история. Просто для тех, кто привык, это будет несколько дискомфортно», – высказал свою точку зрения Хайцеэр, добавив, что полностью свою систему отключил пока только Mercedes.

Эксперт считает, что автовладельцы смогут подстроиться под новые условия. Например, для обновления сервисного программирования они смогут воспользоваться дополнительными программами, но, возможно, с некоторой задержкой по времени.

Источник: 360

Фото: Unsplash

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