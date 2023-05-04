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Автоконцерны сообщают о росте продаж и прибылей

Наконец-то производителям удалось преодолеть пандемию и наладить поставки комплектующих и чипов.

За РулемАвтодилеры взбодрились: покупатель пошел в салоны

В первом квартале этого года выручка американского Ford увеличилась на 20%, европейско-американского альянса Stellantis на 14% (рост продаж на 7%, до 1,48 млн штук), немецкого Porsche — на 18%. Напомним, Стеллантис объединяет бренды Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler, Jeep и др.

Ранее о высоких результатах отчитались американская General Motors и японская Toyota.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В Форде объяснили свои результаты небывалым спросом, особенно со стороны американских потребителей, что даже в условиях роста цен привело к тому, что компании удалось стать прибыльной.

Мировой рынок постепенно пришел в себя после пандемии: улучшилась ситуация с поставками комплектующих и чипов и восстановился спрос со стороны потребителей. Даже в Великобритании, где производство автомобилей сжималось и в итоге упало до рекордно низких объемов, в первом квартале этого года рынок стал восстанавливаться.

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Источник: «Коммерсант»

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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