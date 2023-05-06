Эксперт рассказал о российской машине за 500 тысяч рублей

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За РулемАвтомобили Lada подорожали

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцэер назвал утопией предложение главы партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергея Миронова о создании автомобиля ценой до 500 тысяч рублей.

По словам Хайцэера, для осуществления подобного проекта нужно вложить не один миллиард рублей, а создать машину такой цены с нуля, не имея платформы, двигателя и коробки, нереально.

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Эксперт согласился с Сергеем Мироновым, что без поддержки государства это тоже никак не получится, и напомнил, что во времена СССР подобные предприятия являлись дотационными.

Тем не менее, создание машины ценой до полумиллиона возможно, но не с нуля, а, например, из Lada Granta. Что конкретно нужно сделать с этой моделью, чтобы она подешевела (сегодня ее рекомендованная цена от от 692 300 рублей), Ян Хайцэер не уточнил.

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Источник: NEWS.ru

Фото: Unsplash

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За РулемПшенин Владимир
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Отзывы о LADA Granta (20)

За РулемБезымянный
LADA Granta  2014/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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