Эксперт рассказал о российской машине за 500 тысяч рублей

Ранее создать такой автомобиль предложили в Госдуме.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцэер назвал утопией предложение главы партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергея Миронова о создании автомобиля ценой до 500 тысяч рублей.

По словам Хайцэера, для осуществления подобного проекта нужно вложить не один миллиард рублей, а создать машину такой цены с нуля, не имея платформы, двигателя и коробки, нереально.

Эксперт согласился с Сергеем Мироновым, что без поддержки государства это тоже никак не получится, и напомнил, что во времена СССР подобные предприятия являлись дотационными.

Тем не менее, создание машины ценой до полумиллиона возможно, но не с нуля, а, например, из Lada Granta. Что конкретно нужно сделать с этой моделью, чтобы она подешевела (сегодня ее рекомендованная цена от от 692 300 рублей), Ян Хайцэер не уточнил.

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Источник: NEWS.ru

Фото: Unsplash