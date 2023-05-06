Эксперт рассказал о российской машине за 500 тысяч рублей
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцэер назвал утопией предложение главы партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергея Миронова о создании автомобиля ценой до 500 тысяч рублей.
По словам Хайцэера, для осуществления подобного проекта нужно вложить не один миллиард рублей, а создать машину такой цены с нуля, не имея платформы, двигателя и коробки, нереально.
Эксперт согласился с Сергеем Мироновым, что без поддержки государства это тоже никак не получится, и напомнил, что во времена СССР подобные предприятия являлись дотационными.
Тем не менее, создание машины ценой до полумиллиона возможно, но не с нуля, а, например, из Lada Granta. Что конкретно нужно сделать с этой моделью, чтобы она подешевела (сегодня ее рекомендованная цена от от 692 300 рублей), Ян Хайцэер не уточнил.
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Источник: NEWS.ru
Фото: Unsplash
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Отзывы о LADA Granta (20)
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...