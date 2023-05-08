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Смотрите, новый бескапотный Урал: первые данные и фотоСмотрите, новый бескапотный Урал: первые данные и фото
У производителя уже есть бескапотные машины, но...
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Смотрите, новый бескапотный Урал: первые данные и фото

У производителя уже есть бескапотные машины, но в них используется (или использовалась?) кабина Iveco Turbostar. Эта же - от другого производителя.

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В Сети появился снимок грузовика, который, как утверждается, является экспериментальным образцом бескапотного Урала с лицензионной кабиной MAN L2000. Источник пишет, что такая же кабина использовалась на грузовиках ЗИЛ Кентавр, выпускавшихся мелкой серией с 2008 по 2014 годы.

Что касается самого MAN L2000: под этим именем в период с 1994 по 2005 год компания MAN выпускало обширное семейство среднетоннажных грузовых автомобилей.

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На каких условиях кабина этого семейства нашла воплощение в новом прототипе бескапотного Урала, пока неизвестно. Сообщается лишь, что кабина «покупная». Официально производитель об испытаниях подобной техники не заявлял.

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Тут стоит напомнить, что у Урала уже есть бескапотные трехосные машины - изначально полноприводные повышенной проходимости, а с 2021 года и дорожные версии. В обоих случаях использовалась кабина Iveco Turbostar для которой даже готовился рестайлинг.

Источник: Русский автомобиль

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За РулемИннокентий Кишкурно
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