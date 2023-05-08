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Бюджетный Hyundai Exter представлен официально

Заказы уже принимаются.

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Нидийской отделение Hyundai опубликовало официальные фото модели Exter. Она должна стать самым доступным кроссовером бренда в Индии.

Автомобиль отличается довольно грубым дизайном с массивными бамперами и рельефными крыльями. Размеры не обнародованы, но ожидается, что они будут меньше, чем у Hyundai Venue, длина которого достигает 3995 мм.

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Базовым двигателем станет атмосферник 1,2 л в сочетании с пятиступенчатой механикой или роботом с одним сцеплением Smart Auto AMT.

Старт продаж ожидается в середине лета, как и цены.

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Источник: Hyundai

Фото: Hyundai

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