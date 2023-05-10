Они были закуплены и переданы воинским подразделениям в рамках проекта «Всё для победы!».

Для их доставки понадобился 131 вагон и несколько машиновозов – 252 автомобиля прибыли по железной дороге и 67 машин были доставлены автовозами.

Всего Народный Фронт передал военным от жителей страны 319 машин, которые были приобретены за счет сбора к 9 Мая в рамках проекта «Всё для победы!».

Также в машины для военных были уложены медицинские рюкзаки, аптечки, энергетические батончики, спальники, газовые печи и другие необходимые на передовой вещи.

Передача автомобилей более чем 100 подразделениям происходила в Ростове-на-Дону. Военнослужащих СВО с Днем Победы поздравил ветеран Великой Отечественной войны из Подмосковья, которому в этом году исполняется 102 года, Александр Григорьевич Золотов.

Старшее поколение победило гитлеровскую Германию и сателлитов. Однако в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. На Западе смотрели на это спустя рукава. Не обращали внимание на шествия фашистов и так далее. Ребята, будьте преданы Родине. После вашей операции украинские нацисты уже не поднимут голову и не будут угрожать нашей России. Я желаю нашим воинам, которые сражаются за нашу Родину, достойно выполнить все приказы, уничтожить нацизм, возвратиться домой здоровыми к своим семьям», – пожелал Александр Григорьевич защитникам.

Все переданные автомобили будут дооборудованы по запросу бойцов, чем занялись учащиеся Ростовского автодорожного колледжа. Среди переданных машин есть санитарные «буханки», которые будут использоваться медицинскими частями, есть «уазики», Нивы и даже экскаватор, а также грузовая техника, которой всегда не хватает.

Большую часть автомобилей отдали простые люди, отдали машины, которые им очень дороги, – чтобы помочь ребятам на фронте. Хотел бы выразить им слова огромной благодарности. Это поддержка невероятной силы!» – рассказал руководитель исполкома Народного Фронта Михаил Кузнецов.

НАТОвские машины переходят на сторону России – в Сети появилось видео, на котором американский БТР М113 едет по улицам Артемовска с литерой Z на боку.

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Фото: Народный Фронт