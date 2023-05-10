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Жители России отправили бойцам СВО более 300 машин

Они были закуплены и переданы воинским подразделениям в рамках проекта «Всё для победы!».

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Для их доставки понадобился 131 вагон и несколько машиновозов – 252 автомобиля прибыли по железной дороге и 67 машин были доставлены автовозами.

Всего Народный Фронт передал военным от жителей страны 319 машин, которые были приобретены за счет сбора к 9 Мая в рамках проекта «Всё для победы!».

Также в машины для военных были уложены медицинские рюкзаки, аптечки, энергетические батончики, спальники, газовые печи и другие необходимые на передовой вещи.

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Передача автомобилей более чем 100 подразделениям происходила в Ростове-на-Дону. Военнослужащих СВО с Днем Победы поздравил ветеран Великой Отечественной войны из Подмосковья, которому в этом году исполняется 102 года, Александр Григорьевич Золотов.

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Старшее поколение победило гитлеровскую Германию и сателлитов. Однако в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. На Западе смотрели на это спустя рукава. Не обращали внимание на шествия фашистов и так далее. Ребята, будьте преданы Родине. После вашей операции украинские нацисты уже не поднимут голову и не будут угрожать нашей России. Я желаю нашим воинам, которые сражаются за нашу Родину, достойно выполнить все приказы, уничтожить нацизм, возвратиться домой здоровыми к своим семьям», – пожелал Александр Григорьевич защитникам.
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Все переданные автомобили будут дооборудованы по запросу бойцов, чем занялись учащиеся Ростовского автодорожного колледжа. Среди переданных машин есть санитарные «буханки», которые будут использоваться медицинскими частями, есть «уазики», Нивы и даже экскаватор, а также грузовая техника, которой всегда не хватает.

Большую часть автомобилей отдали простые люди, отдали машины, которые им очень дороги, – чтобы помочь ребятам на фронте. Хотел бы выразить им слова огромной благодарности. Это поддержка невероятной силы!» – рассказал руководитель исполкома Народного Фронта Михаил Кузнецов.

Фото: Народный Фронт

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За РулемКирилл Панов
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