Несмотря на то, что комплектация будет играть роль базовой, оснащен кроссовер весьма богато.

Российский дистрибьютор Chery объявил о том, что у дилеров марки появилась новая комплектация кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max. В дополнение к стартовавшим ранее Prestige и Ultimate начались продажи версии Elite.

В комплектацию входят полностью светодиодные фары и фонари, парктроники спереди и сзади, диски 18”, 4 подушки безопасности, датчики дождя и света, бесключевой доступ и запуск с кнопки, дистанционный запуск и прогрев салона, мониторинг давления в шинах, полный зимний пакет, двухзонный климат, аудио с 6 динамиками, набор электронных систем безопасности и многое другое.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

По технической начинке – без изменений: 1.5 турбо (147 л.с., 210 Нм), вариатор CVT25, передний привод. Можно заливать бензин АИ-92.

Цена указана с учетом действующих маркетинговых программ: 2 384 900 рублей, что делает комплектацию Elite самой доступной в линейке вариантов Chery Tiggo 7 Pro Max.

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Фото: Chery