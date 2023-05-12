SWM расширит модельный ряд в России

Старт продаж первых двух моделей запланирован на конец мая.

Китайский бренд SWM заявил о планах по расширению модельного ряда в России в 2024–2025 годах. На сегодняшний день российскому потребителю бренд предлагает три кроссовера: G01, G01 F и G05 Pro. Последний появится на российском рынке к концу лета 2023 года, а первые два стоит ожидать у дилеров к 31 мая.

Все машины производятся на мощностях завода «Автотор» в Калининграде. По словам директора по развитию SWM Евгения Завьялова, российский автозавод готов обеспечить производственные мощности под выпуск фактически неограниченного объема автомобилей. Поставщик, в свою очередь, готов предоставить комплектующие для производства автомобилей SWM в соответствии с планами дистрибьютора.

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По словам Евгения Завьялова, планируется выйти на продажу 2 тыс. автомобилей SWM в месяц, однако это будет зависеть от развития ситуации на авторынке РФ.

В то же время Завьялов отметил, что компания не намерена увеличивать количество дилеров (сейчас их 40), а будет работать над увеличением уровня продаж конкретных дилерских центров, что необходимо для ведения прибыльного бизнеса партнеров.

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Источник: «Автостат»

Фото: «Автотор»