SWM расширит модельный ряд в России
Китайский бренд SWM заявил о планах по расширению модельного ряда в России в 2024–2025 годах. На сегодняшний день российскому потребителю бренд предлагает три кроссовера: G01, G01 F и G05 Pro. Последний появится на российском рынке к концу лета 2023 года, а первые два стоит ожидать у дилеров к 31 мая.
Все машины производятся на мощностях завода «Автотор» в Калининграде. По словам директора по развитию SWM Евгения Завьялова, российский автозавод готов обеспечить производственные мощности под выпуск фактически неограниченного объема автомобилей. Поставщик, в свою очередь, готов предоставить комплектующие для производства автомобилей SWM в соответствии с планами дистрибьютора.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
По словам Евгения Завьялова, планируется выйти на продажу 2 тыс. автомобилей SWM в месяц, однако это будет зависеть от развития ситуации на авторынке РФ.
В то же время Завьялов отметил, что компания не намерена увеличивать количество дилеров (сейчас их 40), а будет работать над увеличением уровня продаж конкретных дилерских центров, что необходимо для ведения прибыльного бизнеса партнеров.
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Источник: «Автостат»
Фото: «Автотор»
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