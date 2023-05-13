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Причем не только своей марки.

Мастер вырезал из дерева GMC Sierra – залипательное видео

У модели открывается капот и откидывается задний борт, как у настоящего пикапа.

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Опытный мастер может превратить кусок дерева во что угодно. Для него это чистый лист для творчества, и новое видео с канала Woodworking Art YouTube тому доказательство.

На этот раз мастер (мы уже не первый раз публикуем видео его работ) решил сделать из дерева масштабную копию пикапа GMC Sierra Denali 2023 года.

Все начинается с неприглядных брусков, из которых вырезается общий силуэт пикапа. В ходе шлифовки дерево медленно превращается в узнаваемую копию Sierra Denali. Но это только часть работы.

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Мастер оснастил модель рабочими дверями и капотом, дав возможность заглянуть в «моторный отсек» модели. В салоне же мы видим реалистичную центральную консоль, а также приборную панель, рулевое колесо и сиденья.

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У машины даже есть люк в крыше и стеклоочистители. Колеса модели крутятся и поворачиваются, и у них есть простенькая, но рабочая подвеска.

В результате получился пикап, который выглядит очень похожим на оригинальный GMC Sierra Denali.

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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