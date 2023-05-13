Пожалуй, самая милая беседа нарушителя и инспектора ДПС

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Может показаться, что видео срежиссировано, как в случае с шедеврами о продаже Audi 100 или с историями о Лехе. Нет, на сей раз все реально.

Однако мы не удивимся, если парень, выписывающий нарушителю штраф, в свободное время подрабатывает в стендапе. Если нет, ему точно стоит найти применение своему таланту!

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Хотя как знать, может быть, это и есть самое лучшее, что можно сделать с такой харизмой. Настолько спокойно и обаятельно объяснить не самому простому собеседнику, в чем его нарушение и почему именно его все-таки надо оштрафовать – это надо уметь.

А еще – рассказать, что будет, если вовремя не оплачивать уже имеющиеся штрафы… «Уж очень ты хороший человек! Был бы плохой, я бы тебе штраф не писал», – ставит в разговоре точку «командир-джан».

Источник: Дорожные войны

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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