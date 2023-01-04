Этот ролик, выложенный больше года назад, активно ходит по соцсетям в виде перезаливов, но на оригинальном видео до обидного мало просмотров

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Вы могли не знать, какой герой его сделал — восстанавливаем справедливость.

Youtube-канал называется «Щербак», ведет его парень с той же фамилией, и история про Леху и «Карпаты» — третья в сериале, состоящем из 8 эпизодов. Нас, конечно, интересует именно эта — где Леха садится за руль.

Сюжет пересказывать не имеет смысла — никто не любит спойлеры. Да и рассказать так, как это делает парень в кадре, не выйдет, наверное, больше ни у кого.

Приведем лишь один из комментариев, с которым полностью согласны: «Ну вот же он! Юмор без пошлятины, без матов, без туалетного запаха и прочего! Чистый, добрый, красивый юмор, словно из детства. Спасибо авторам этого шедевра!».

Надеемся, автор вернется на канал и выпустит второй сезон приключений Лехи. Будем очень этого ждать в наступившем 2023-м.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Видео: Youtube / Щербак

Фото: Скриншот видео Youtube