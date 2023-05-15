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Geely выпустила бюджетную версию кроссовера Icon

С помощью расширенного функционала компания решила сделать автомобиль более ориентированным на женскую часть аудитории.

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Китайская компания Geely начала продажи на местном рынке новой версии кроссовера Icon под названием Protagonist («главный герой»). Стоить такой автомобиль будет, по нынешним меркам, недорого – 118 900 юаней (1,3 млн рублей).

Здесь установлен мотор 1.5 мощностью 180 л.с., и 7-ступенчатая коробка передач DCT. Максимальная скорость новой версии составляет 200 км/ч, время разгона до 100 км/ч – 7,9 секунды, а общий расход топлива – 6,3 л/100 км.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В новинке предлагается больше функций, чем в версии Icon Chocolate начального уровня, включая расширенные системы помощи при вождении, такие как предупреждение о столкновении и помощь при выходе из полосы движения.

Такие функции, как встроенный видеорегистратор, видеокамера с панорамным изображением и углом обзора 540 градусов для навигации и парковки, дистанционное управление мобильным телефоном и автоматическая уборка кабины, ориентированы на водителей-женщин.

Системы автомобиля поддерживают распознавание лиц и голосовые команды для управления информационно-развлекательной системой.

Позиционируемый как небольшой кроссовер, Icon Protagonist имеет габариты (д х ш х в) 4350 х 1815 х 1620 мм при колесной базе 2640 мм.

Кузов автомобиля двуцветный: вулканический серый (крыша) + неоново-фиолетовый. В автомобиле применены популярные сейчас скрытые дверные ручки и 19-дюймовые колеса с интересным «цветочным» рисунком.

Салон отделан приятной светло-бежевой тканью и светло-голубыми вставками. У автомобиля трехспицевое рулевое колесо, 10,25-дюймовая приборная панель и 12,3-дюймовый центральный экран управления.

За Рулем
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: carnewschina.com

Фото: Geely

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За РулемАлексеева Елена
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