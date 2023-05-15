Geely выпустила бюджетную версию кроссовера Icon

С помощью расширенного функционала компания решила сделать автомобиль более ориентированным на женскую часть аудитории.

Китайская компания Geely начала продажи на местном рынке новой версии кроссовера Icon под названием Protagonist («главный герой»). Стоить такой автомобиль будет, по нынешним меркам, недорого – 118 900 юаней (1,3 млн рублей).

Здесь установлен мотор 1.5 мощностью 180 л.с., и 7-ступенчатая коробка передач DCT. Максимальная скорость новой версии составляет 200 км/ч, время разгона до 100 км/ч – 7,9 секунды, а общий расход топлива – 6,3 л/100 км.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В новинке предлагается больше функций, чем в версии Icon Chocolate начального уровня, включая расширенные системы помощи при вождении, такие как предупреждение о столкновении и помощь при выходе из полосы движения.

Такие функции, как встроенный видеорегистратор, видеокамера с панорамным изображением и углом обзора 540 градусов для навигации и парковки, дистанционное управление мобильным телефоном и автоматическая уборка кабины, ориентированы на водителей-женщин.

Системы автомобиля поддерживают распознавание лиц и голосовые команды для управления информационно-развлекательной системой.

Позиционируемый как небольшой кроссовер, Icon Protagonist имеет габариты (д х ш х в) 4350 х 1815 х 1620 мм при колесной базе 2640 мм.

Кузов автомобиля двуцветный: вулканический серый (крыша) + неоново-фиолетовый. В автомобиле применены популярные сейчас скрытые дверные ручки и 19-дюймовые колеса с интересным «цветочным» рисунком.

Салон отделан приятной светло-бежевой тканью и светло-голубыми вставками. У автомобиля трехспицевое рулевое колесо, 10,25-дюймовая приборная панель и 12,3-дюймовый центральный экран управления.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: carnewschina.com

Фото: Geely