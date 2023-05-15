Купил «китайца» сегодня — за сколько уйдет через три года?

Остаточная стоимость автомобиля – важнейший параметр новой модели, который не все учитывают при покупке…

Цены на китайские кроссоверы в последние годы разительно меняются, но и качество, по отзывам, показывает уверенный рост. А как у автомобилей из Поднебесной обстоят дела с остаточной стоимостью?

Отдав за машину 3 млн рублей сегодня, за сколько ее можно продать через год? А через три года?

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По сохранности остаточной стоимости через год эксплуатации лидирует Exeed TXL, который сохраняет 96,08% цены. А вот если рассматривать «китайцев»-трехлеток, то тут лидер уже другой – Geely Tugella с результатом 82,37%.

Аутсайдер среди трехлетних китайских автомобилей – Haval F7x: несильно дешевея после года эксплуатации, в последующие пару лет эти кроссоверы теряют серьезно и оцениваются лишь в 65,76% от первоначального прайса.

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Источник: НАПИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС