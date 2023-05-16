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Haval Xiaolong MAXНовые кроссоверы – Haval Xiaolong и Xiaolong MAX
У них двигатели нового поколения, а у версии...

Новые кроссоверы – Haval Xiaolong и Xiaolong MAX

У них двигатели нового поколения, а у версии MAX – три экрана во всю ширину салона.

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Haval Xiaolong позиционируется как компактный внедорожник, а версия Xiaolong MAX – как среднеразмерный внедорожник. Машины будут оснащаться новой гибридной силовой установкой Great Wall Hi4 – интеллектуальной электрической гибридной системой полного привода.

Оба кроссовера получили новый фирменный дизайн Haval. Крыша у них слегка покатая, что придает им схожесть с купе. Длина, ширина и высота кузова Haval Xiaolong составляют 4600, 1877 и 1675 мм соответственно, а колесная база достигает 2710 мм.

Haval Xiaolong
Haval Xiaolong

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В салоне Haval Xiaolong установлены два экрана: 7-дюймовая панель приборов и 12,3-дюймовый экран мультимедии.

Haval Xiaolong
Haval Xiaolong

Подключаемая гибридная система состоит из двигателя объемом 1,5 л и одного двигателя на передних колесах. Мощность составляет 101 л.с. и 132 Нм.

Haval Xiaolong
Haval Xiaolong

Габариты Xiaolong MAX составляют 4771, 1895 и 1725 мм, а колесная база растянулась до 2800 мм.

Haval Xiaolong MAX
Haval Xiaolong MAX

В салоне Xiaolong MAX установлены три экрана, один из которых расположен напротив переднего пассажира.

Haval Xiaolong MAX
Haval Xiaolong MAX
Haval Xiaolong MAX
Haval Xiaolong MAX

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Гибридная полноприводная система Hi4, установленная на Xiaolong MAX, состоит из двигателя объемом 1,5 л и двух электромоторов на передних и задних колесах. Мощность системы составляет 279 л.с. и 585 Нм. Запас хода только на электротяге – до 105 км.

Фото: Autohome.com.cn

Haval Xiaolong
Haval Xiaolong
Haval Xiaolong
Haval Xiaolong MAX
Haval Xiaolong MAX
Haval Xiaolong MAX

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За РулемКирилл Панов
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