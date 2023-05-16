Новые кроссоверы – Haval Xiaolong и Xiaolong MAX

У них двигатели нового поколения, а у версии MAX – три экрана во всю ширину салона.

Haval Xiaolong позиционируется как компактный внедорожник, а версия Xiaolong MAX – как среднеразмерный внедорожник. Машины будут оснащаться новой гибридной силовой установкой Great Wall Hi4 – интеллектуальной электрической гибридной системой полного привода.

Оба кроссовера получили новый фирменный дизайн Haval. Крыша у них слегка покатая, что придает им схожесть с купе. Длина, ширина и высота кузова Haval Xiaolong составляют 4600, 1877 и 1675 мм соответственно, а колесная база достигает 2710 мм.

Haval Xiaolong

В салоне Haval Xiaolong установлены два экрана: 7-дюймовая панель приборов и 12,3-дюймовый экран мультимедии.

Haval Xiaolong

Подключаемая гибридная система состоит из двигателя объемом 1,5 л и одного двигателя на передних колесах. Мощность составляет 101 л.с. и 132 Нм.

Haval Xiaolong

Габариты Xiaolong MAX составляют 4771, 1895 и 1725 мм, а колесная база растянулась до 2800 мм.

Haval Xiaolong MAX

В салоне Xiaolong MAX установлены три экрана, один из которых расположен напротив переднего пассажира.

Haval Xiaolong MAX Haval Xiaolong MAX

Гибридная полноприводная система Hi4, установленная на Xiaolong MAX, состоит из двигателя объемом 1,5 л и двух электромоторов на передних и задних колесах. Мощность системы составляет 279 л.с. и 585 Нм. Запас хода только на электротяге – до 105 км.

Honda выпустила новый кроссовер – он расположился между HR-V и CR-V.

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Фото: Autohome.com.cn