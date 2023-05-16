#
ПараимпортЛето/дачаСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Утильсбор повысят: что будет с ценами на автоУтильсбор повысят: что будет с ценами на авто
Если собрались покупать автомобиль – покупайте....
Гонка фуры и автобуса закончилась дракой (видео)Гонка фуры и автобуса закончилась дракой (видео)
Сначала они обгоняли друг друга, рискуя...
Вот во что может превратиться PorscheВот во что может превратиться Porsche
И это только начало истории, полную версию...

«Авилон» получил добро на покупку российских активов Volkswagen

Стоимость сделки уже известна.

За РулемКроссовер за миллион – 4 беспроблемных (ну почти!) модели

Согласованы условия сделки по продаже российских активов немецкого автоконцерна Volkswagen структуре дилерского холдинга «Авилон». Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций определила выкуп по цене до 125 млн евро.

«Авилон» купит 100% долей российского представительства Volkswagen (ООО «Фольксваген Груп Рус»), а также полностью подконтрольных ему ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование».

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемКак не загубить двигатель некачественным маслом

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

О том, что новым владельцем российского завода Volkswagen в Калуге станет дилерский холдинг «Авилон», вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в конце апреля. Следующим шагом надо будет определиться с индустриальными партнерами, которые вместе с «Авилон» запустят производство.

Источник: Авилон

Фото: «Авилон», Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0