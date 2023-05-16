«Авилон» получил добро на покупку российских активов Volkswagen

Стоимость сделки уже известна.

Согласованы условия сделки по продаже российских активов немецкого автоконцерна Volkswagen структуре дилерского холдинга «Авилон». Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций определила выкуп по цене до 125 млн евро.

«Авилон» купит 100% долей российского представительства Volkswagen (ООО «Фольксваген Груп Рус»), а также полностью подконтрольных ему ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование».

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

О том, что новым владельцем российского завода Volkswagen в Калуге станет дилерский холдинг «Авилон», вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в конце апреля. Следующим шагом надо будет определиться с индустриальными партнерами, которые вместе с «Авилон» запустят производство.

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Источник: Авилон

Фото: «Авилон», Unsplash