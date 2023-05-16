«Черные ящики» для авто станут обязательными с 2024 года

По закону, данные с аварийного регистратора принадлежат водителю или владельцу авто, но суд имеет право вытребовать эту информацию при разборе причин аварии.

В Европе с 7 июля 2024 года бортовой самописец должен стоять в каждом новом авто. Многие автомобили уже оснащены так называемым регистратором данных о событии (EDR), но теперь без черного ящика транспортное средство в странах ЕС просто не зарегистрируют.

Мы знаем, что с помощью «черного ящика» в самолетах можно узнать, как развивались события до и вскоре после крушения. Подобное устройство также используется и в автомобилях: в случае аварии EDR сохранит важные параметры за 5 с до и 300 мс после столкновения.

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«Черный ящик» (на самом деле это крохотное устройство и необязательно черного цвета) обычно устанавливается в блоке управления подушками безопасности, так как именно здесь собирается вся важная информация от датчиков ускорения.

Записываются такие данные, как скорость, частота вращения двигателя, угол поворота рулевого колеса, сработала ли подушка безопасности в момент аварии и т.д.

Данные хранятся локально в автомобиле и остаются там. С помощью определенных программ их можно считывать через разъем ODB или непосредственно с блока управления подушками безопасности.

С точки зрения закона о защите данных, информация из EDR принадлежит водителю или владельцу. Однако для выяснения того, как произошло ДТП, в связи с гражданским или уголовным судопроизводством суд или прокуратура может поручить эксперту считать данные с самописца.

Данные «черного ящика» не будут использовать в качестве единственного источника для реконструкции аварии. Скорее, они служат дополнительным инструментом для выявления причин аварии.

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Источник: presseportal.de

Фото: Volvo