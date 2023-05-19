Кег вместо бензобака: изобретен мотоцикл, работающий на пиве

Впереди – тестовые испытания.

Бывший американский каскадер Кай Майклсон после завершения карьеры совсем от дел не отошел – он посвятил свою жизнь созданию невероятных устройств, увеличивающих мощность и скорость транспортных средств. Среди его изобретений – кофейник с реактивным двигателем и биотуалет-ракета.

Своему новому проекту Кай посвятил несколько лет. В результате он построил первый в мире мотоцикл, работающий на пиве, – яркий пример инженерной мысли с элементами стимпанка и паровым двигателем, который надо заправлять пивом.

Вместо обычного ДВС используется кег на 14 галлонов (53 литра) с нагревательным змеевиком внутри. Когда пиво нагревается до 149 градусов по Цельсию, оно превращается в перегретый пар, который создает достаточную тягу, чтобы двигать байк вперед. По предварительным оценкам, пивобайк сможет разогнаться до 240 км/ч.

Изобретатель считает, что паровой двигатель можно будет настроить под «переваривание» любого напитка – от Red Bull до кофе.

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Источник: 110км

Фото: скриншот видео YouTube