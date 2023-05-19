#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бренд не имеет значения – новые правила вторичного рынкаБренд не имеет значения – новые правила вторичного рынка
Продажи машин с пробегом вдруг рванули вверх, и...
Spring Breeze показал новые мотоциклы – ценыSpring Breeze показал новые мотоциклы – цены
Модельный ряд бренда значительно расширился, а...
Еще один перевозчик получил разрешение на полеты в ГрузиюЕще один перевозчик получил разрешение на полеты в Грузию
Рейсы будут осуществляться из двух российских...

Volkswagen официально попрощался с Россией

Немецкий концерн объявил о завершении сделки по продаже российских активов.

За Рулем9 переделок в автомобиле, из-за которых не будет проблем с ГИБДД

Volkswagen Group завершила продажу своей доли в ООО «Фольксваген Груп Рус», включая его локальные дочерние компании (ООО «Фольксваген Компоненты и Услуги», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование») компании ООО «Арт-Финанс», которую поддерживает российский дилер «Авилон».

С регистрацией сделки право собственности на доли в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус» и его дочерних обществ переходит от продавцов к покупателю, говорится в сообщении на официальном сайте Volkswagen.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа Рулем7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Напомним, что ранее сделка была одобрена российским правительством. Цена выкупа была определена не выше 125 млн евро.

Новому владельцу перешли, в том числе, производственные мощности в Калуге, структура импортера (дистрибьюторский и послепродажный бизнес), а также складские и финансовые услуги со всеми связанными с ними сотрудниками.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Volkswagen

Фото: Volkswagen, Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0