Volkswagen официально попрощался с Россией

Немецкий концерн объявил о завершении сделки по продаже российских активов.

Volkswagen Group завершила продажу своей доли в ООО «Фольксваген Груп Рус», включая его локальные дочерние компании (ООО «Фольксваген Компоненты и Услуги», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование») компании ООО «Арт-Финанс», которую поддерживает российский дилер «Авилон».

С регистрацией сделки право собственности на доли в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус» и его дочерних обществ переходит от продавцов к покупателю, говорится в сообщении на официальном сайте Volkswagen.

Напомним, что ранее сделка была одобрена российским правительством. Цена выкупа была определена не выше 125 млн евро.

Новому владельцу перешли, в том числе, производственные мощности в Калуге, структура импортера (дистрибьюторский и послепродажный бизнес), а также складские и финансовые услуги со всеми связанными с ними сотрудниками.

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Источник: Volkswagen

Фото: Volkswagen, Unsplash