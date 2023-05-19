Volkswagen официально попрощался с Россией
Volkswagen Group завершила продажу своей доли в ООО «Фольксваген Груп Рус», включая его локальные дочерние компании (ООО «Фольксваген Компоненты и Услуги», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование») компании ООО «Арт-Финанс», которую поддерживает российский дилер «Авилон».
С регистрацией сделки право собственности на доли в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус» и его дочерних обществ переходит от продавцов к покупателю, говорится в сообщении на официальном сайте Volkswagen.
Напомним, что ранее сделка была одобрена российским правительством. Цена выкупа была определена не выше 125 млн евро.
Новому владельцу перешли, в том числе, производственные мощности в Калуге, структура импортера (дистрибьюторский и послепродажный бизнес), а также складские и финансовые услуги со всеми связанными с ними сотрудниками.
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Источник: Volkswagen
Фото: Volkswagen, Unsplash
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