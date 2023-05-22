Новый собственник автозавода в Калуге получит поддержку от государства

Российские активы Volkswagen Group перешли к холдингу «Авилон».

Минпромторг РФ поможет новому собственнику завода Volkswagen в Калуге в перезапуске производства.

«К новому собственнику перешли все доли участия в российских подразделениях концерна, также сохранены рабочие места всех задействованных сотрудников. Минпромторг России окажет новому собственнику всестороннюю поддержку для скорейшего перезапуска производственной площадки в Калуге», — говорится в сообщении министерства.

Накануне концерн Volkswagen Group официально объявил о продаже своих российских активов компании ООО «Арт-Финанс», которая входил в дилерский холдинг «Авилон».

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Источник: РИА Новости

Фото: «Авилон», Unsplash