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Новый собственник автозавода в Калуге получит поддержку от государства

Российские активы Volkswagen Group перешли к холдингу «Авилон».

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Минпромторг РФ поможет новому собственнику завода Volkswagen в Калуге в перезапуске производства.

«К новому собственнику перешли все доли участия в российских подразделениях концерна, также сохранены рабочие места всех задействованных сотрудников. Минпромторг России окажет новому собственнику всестороннюю поддержку для скорейшего перезапуска производственной площадки в Калуге», — говорится в сообщении министерства.

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Накануне концерн Volkswagen Group официально объявил о продаже своих российских активов компании ООО «Арт-Финанс», которая входил в дилерский холдинг «Авилон».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РИА Новости

Фото: «Авилон», Unsplash

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За РулемПономарева Дарина
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