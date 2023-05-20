Найден новый способ борьбы с уличными гонщиками

Однако эксперты предупреждают о его опасности.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, сейчас для борьбы со стритрейсерами на платных дорогах используют практику полива водой. Эксперт предупредил, что такая практика недопустима, так как создает опасность для других участников движения.

«Для борьбы со стритрейсерами поливают водой платный участок трассы в обход города Одинцово. История опасная, потому что бороться за безопасность дорожного движения нужно, не подвергая смертельному риску его участников, даже если они нарушают ПДД», – заключил Шапарин.

Ранее после ДТП скончался бывший игрок футбольного клуба «Химки» Александр Каракин. Его знакомый предположил, что причиной потери управления могло стать аквапланирование после полива дороги рабочими.

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Источник: Газета.ру

Фото: Depositphotos