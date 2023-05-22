На покупку новой машины вам дадут 1 млн рублей
Фракция ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы интересное предложение – выдавать россиянам на покупку нового автомобиля (естественно, отечественного) сертификаты номиналом 1 млн рублей.
Воспользоваться миллионом смогут молодые семьи, возраст мужа и жены которых меньше 30 лет и у которых появился ребенок.
Как подчеркнул глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, это поможет преодолеть демографический спад в России.
Чтобы не было мошенничества, участники программы должны владеть купленным автомобилем не менее 5 лет.
Сам по себе автомобиль очень нужен молодой семье, так как с его помощью можно возить ребенка в детский сад, больницу, в различные кружки и секции. Мы этот вопрос помогаем решить», – объяснил Нилов.
Инициативу оценил главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков:
– Семейный сертификат 1 млн рублей на первую машину отечественного производства для молодых семей после рождения первого ребенка? Я всецело за подобный подход. Правда, выбор невелик. Если ориентироваться на нынешний список автомобилей из программы льготного кредитования, то это:
- Лада (не включая Ларгус),
- УАЗ,
- ГАЗель (самые простые версии),
- Haval Jolion,
- электромобили Evolut.
И, конечно, для этого должны быть деньги в бюджете, что вовсе не факт.
- Названы самые надежные китайские модели – к ним стоит присмотреться не только в автосалонах дилеров, но и на вторичном рынке.
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Фото: Karan Shiwalkar / Unsplash и «За рулем»
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