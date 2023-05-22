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На покупку новой машины вам дадут 1 млн рублей

Но только если вы подойдете под условия программы.

За РулемКто прячется за шлемом – составлен портрет мотоциклиста

Фракция ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы интересное предложение – выдавать россиянам на покупку нового автомобиля (естественно, отечественного) сертификаты номиналом 1 млн рублей.

Воспользоваться миллионом смогут молодые семьи, возраст мужа и жены которых меньше 30 лет и у которых появился ребенок.

Как подчеркнул глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, это поможет преодолеть демографический спад в России.

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Чтобы не было мошенничества, участники программы должны владеть купленным автомобилем не менее 5 лет.

Сам по себе автомобиль очень нужен молодой семье, так как с его помощью можно возить ребенка в детский сад, больницу, в различные кружки и секции. Мы этот вопрос помогаем решить», – объяснил Нилов.
За Рулем

Инициативу оценил главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков:

– Семейный сертификат 1 млн рублей на первую машину отечественного производства для молодых семей после рождения первого ребенка? Я всецело за подобный подход. Правда, выбор невелик. Если ориентироваться на нынешний список автомобилей из программы льготного кредитования, то это:

  • Лада (не включая Ларгус),
  • УАЗ,
  • ГАЗель (самые простые версии),
  • Haval Jolion,
  • электромобили Evolut.

И, конечно, для этого должны быть деньги в бюджете, что вовсе не факт.

Фото: Karan Shiwalkar / Unsplash и «За рулем»

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За РулемКирилл Панов
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