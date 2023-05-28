#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФНовая VestaЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery eQ7 – первое фото необычного салонаChery eQ7 – первое фото необычного салона
Кузов этого среднеразмерного кроссовера сделан...
Игорь БойцовПочему куратор автопрома ушел с поста через 3 месяца
Это специалист высокого уровня, занимавший...
Посчитано количество контрафакта на рынке запчастейПосчитано количество контрафакта на рынке запчастей
Большинство запчастей и жидкостей покупается...

Потрепанный трактор восстановили до идеального состояния (видео)

Иногда звездами тематических пабликов становятся совсем неожиданные персонажи...

За РулемДрака двух автомобилистов получила неожиданную развязку

Когда в технических сообществах вирусятся видео с дрифт-карами, огромными внедорожниками или скоростными болидами – это понятно. Но трактор? Почему бы и нет, если это отреставрированный до последнего болтика ЮМЗ-6?

Кстати, тракторы МТЗ-50 (МТЗ-80) и ЮМЗ-6 принадлежат к одному семейству «Беларус» и являются развитием одной базовой модели – МТЗ-5. То есть это один из наиболее распространенных советских тракторов: с 1958 по 2001 год Южный машиностроительный завод выпустил около 2 млн экземпляров ЮМЗ-6 в различных модификациях.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Однако большинство этих машин сейчас – потрепанные нелегкой жизнью «старики», доживающие свой век недвижимыми где-то на задворках провинциальной автобазы.

Тем ценнее такие машины, как на видео: с идеальным металлом кузова, чернеными колесами и шепчущим (что кажется особенно невероятным для советского тракторного дизеля!) мотором, заводящимся с пол-оборота.

Источник: Дорожные войны

Фото: скриншот видео VK

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0