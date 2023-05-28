Потрепанный трактор восстановили до идеального состояния (видео)
Когда в технических сообществах вирусятся видео с дрифт-карами, огромными внедорожниками или скоростными болидами – это понятно. Но трактор? Почему бы и нет, если это отреставрированный до последнего болтика ЮМЗ-6?
Кстати, тракторы МТЗ-50 (МТЗ-80) и ЮМЗ-6 принадлежат к одному семейству «Беларус» и являются развитием одной базовой модели – МТЗ-5. То есть это один из наиболее распространенных советских тракторов: с 1958 по 2001 год Южный машиностроительный завод выпустил около 2 млн экземпляров ЮМЗ-6 в различных модификациях.
Однако большинство этих машин сейчас – потрепанные нелегкой жизнью «старики», доживающие свой век недвижимыми где-то на задворках провинциальной автобазы.
Тем ценнее такие машины, как на видео: с идеальным металлом кузова, чернеными колесами и шепчущим (что кажется особенно невероятным для советского тракторного дизеля!) мотором, заводящимся с пол-оборота.
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Источник: Дорожные войны
Фото: скриншот видео VK
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