На продажу в России выставлен уникальный 100-летний автомобиль

Машина построена в далеком 1922 году.

Единственный в мире сохранившийся экземпляр кабриолета Delage Turismo появился в продаже в России. Кузов автомобиля изготовило ателье Henri Labourdette. Продавец оценил автомобиль в 8,9 млн рублей.

В объявлении указано, что это «100% оригинал». У кабриолета бензиновый 2,2-литровый двигатель и механическая коробка передач. Пробег – всего 1 тыс. километров. Продавец готов устроить для потенциального покупателя оперативный показ.

На сегодняшний день из примерно 38 тыс. выпущенных машин сохранилось около 1200. Полностью оригинальный автомобиль в заказном кузове легендарного ателье существует в единственном экземпляре.

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Источник, фото: Auto.ru