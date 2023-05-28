На продажу в России выставлен уникальный 100-летний автомобиль
Машина построена в далеком 1922 году.
Единственный в мире сохранившийся экземпляр кабриолета Delage Turismo появился в продаже в России. Кузов автомобиля изготовило ателье Henri Labourdette. Продавец оценил автомобиль в 8,9 млн рублей.
В объявлении указано, что это «100% оригинал». У кабриолета бензиновый 2,2-литровый двигатель и механическая коробка передач. Пробег – всего 1 тыс. километров. Продавец готов устроить для потенциального покупателя оперативный показ.
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На сегодняшний день из примерно 38 тыс. выпущенных машин сохранилось около 1200. Полностью оригинальный автомобиль в заказном кузове легендарного ателье существует в единственном экземпляре.
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Источник, фото: Auto.ru
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