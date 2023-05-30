Рассекречены элементы салона новой Lada Granta
Недавно в Сети появилось видео, на котором впервые была запечатлена «новая Гранта» (АВТОВАЗ заявлял, что машина будет выпускаться под другим именем). Вслед за этим автоконцерн начал работу по защите своей интеллектуальной собственности. С этой целью АВТОВАЗ запатентовал некоторые из деталей Гранты следующего поколения.
В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились изображения дверных карт, боковой накладки сиденья, узла выпускной системы, полки багажника и некоторых других компонентов.
АВТОВАЗ планирует начать производство обновленной Lada Granta в конце 2024 года. Модель будет сделана на доработанной глобальной платформе CMF-B, доставшейся от Renault.
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Источник: Telegram
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Отзывы о LADA Granta (20)
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...