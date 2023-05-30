Рассекречены элементы салона новой Lada Granta

Ее производство планируют начать в 2024 году.

Недавно в Сети появилось видео, на котором впервые была запечатлена «новая Гранта» (АВТОВАЗ заявлял, что машина будет выпускаться под другим именем). Вслед за этим автоконцерн начал работу по защите своей интеллектуальной собственности. С этой целью АВТОВАЗ запатентовал некоторые из деталей Гранты следующего поколения.

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились изображения дверных карт, боковой накладки сиденья, узла выпускной системы, полки багажника и некоторых других компонентов.

АВТОВАЗ планирует начать производство обновленной Lada Granta в конце 2024 года. Модель будет сделана на доработанной глобальной платформе CMF-B, доставшейся от Renault.

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Источник: Telegram

Фото: АВТОВАЗ