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Ее производство планируют начать в 2024 году.

Рассекречены элементы салона новой Lada Granta

Ее производство планируют начать в 2024 году.

За РулемНовый большой рамник: как Крузак, но вдвое дешевле

Недавно в Сети появилось видео, на котором впервые была запечатлена «новая Гранта» (АВТОВАЗ заявлял, что машина будет выпускаться под другим именем). Вслед за этим автоконцерн начал работу по защите своей интеллектуальной собственности. С этой целью АВТОВАЗ запатентовал некоторые из деталей Гранты следующего поколения.

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились изображения дверных карт, боковой накладки сиденья, узла выпускной системы, полки багажника и некоторых других компонентов.

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АВТОВАЗ планирует начать производство обновленной Lada Granta в конце 2024 года. Модель будет сделана на доработанной глобальной платформе CMF-B, доставшейся от Renault.

Источник: Telegram

Фото: АВТОВАЗ

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За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о LADA Granta (20)

За РулемБезымянный
LADA Granta  2014/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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