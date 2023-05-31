Изменения для автомобилистов: июнь-2023

К чему готовиться, на что обратить внимание.

Рассказываем, какие изменения произойдут в автомобильной среде в первый летний месяц.

«Зеленые карты» перестанут работать в странах ЕС

Страховые сертификаты «Зеленая карта» с 1 июня перестанут работать в странах Евросоюза, Швейцарии и Великобритании. Карты, выданные в этих странах, также перестанут действовать на территории России. Ограничение не коснется ряда стран, в частности Азербайджана, Молдовы, Белоруссии, Сербии и Турции.

С 1 июня для передвижения на автомобилях по территории стран ЕС россиянам нужно будет оформить страховой полис соответствующих стран на пограничных пунктах пропуска. Европейцам же при въезде в Россию нужно будет заключать договор ОСАГО.

Возвращение ЭРА-ГЛОНАСС

С 1 июня в России вернется требование по обязательной установке модулей ЭРА-ГЛОНАСС и двигателей экологического класса не ниже Евро-2 на новые автомобили.

Предполагалось, что требование об оснащении ввозимых автомобилей кнопкой SOS коснется как юридических, так и физических лиц. Но на днях стало известно, что возвращение «тревожной кнопки» для граждан могут отложить до 1 февраля 2024 года. Официального подтверждения от Минпромторга пока не было.

Единый полис ОСАГО для России и Белоруссии

Предполагалось, что уже летом водители смогут оформить единый полис ОСАГО для России и Белоруссии. Принятие соответствующих законов парламентами обеих стран ожидается в ближайшее время. Условия и тарифы будут определяться в зависимости от того, гражданином какой страны является страхователь.

В будущем в единую зону покрытия могут войти и другие страны ЕАЭС.

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Источник: «За рулем»

Фото: Илья Московец/URA.RU/TASS