Изменения для автомобилистов: июнь-2023
Рассказываем, какие изменения произойдут в автомобильной среде в первый летний месяц.
«Зеленые карты» перестанут работать в странах ЕС
Страховые сертификаты «Зеленая карта» с 1 июня перестанут работать в странах Евросоюза, Швейцарии и Великобритании. Карты, выданные в этих странах, также перестанут действовать на территории России. Ограничение не коснется ряда стран, в частности Азербайджана, Молдовы, Белоруссии, Сербии и Турции.
С 1 июня для передвижения на автомобилях по территории стран ЕС россиянам нужно будет оформить страховой полис соответствующих стран на пограничных пунктах пропуска. Европейцам же при въезде в Россию нужно будет заключать договор ОСАГО.
Возвращение ЭРА-ГЛОНАСС
С 1 июня в России вернется требование по обязательной установке модулей ЭРА-ГЛОНАСС и двигателей экологического класса не ниже Евро-2 на новые автомобили.
Предполагалось, что требование об оснащении ввозимых автомобилей кнопкой SOS коснется как юридических, так и физических лиц. Но на днях стало известно, что возвращение «тревожной кнопки» для граждан могут отложить до 1 февраля 2024 года. Официального подтверждения от Минпромторга пока не было.
Единый полис ОСАГО для России и Белоруссии
Предполагалось, что уже летом водители смогут оформить единый полис ОСАГО для России и Белоруссии. Принятие соответствующих законов парламентами обеих стран ожидается в ближайшее время. Условия и тарифы будут определяться в зависимости от того, гражданином какой страны является страхователь.
В будущем в единую зону покрытия могут войти и другие страны ЕАЭС.
- «За рулем» можно читать в Телеграм
Источник: «За рулем»
Фото: Илья Московец/URA.RU/TASS
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен