Jeep проведет в России отзывную кампанию: причина серьезная
Производитель информирует о возможных утечках из топливного бака.
Официальный представитель Jeep в России, компания «ЭфСиЭй Рус» отзывает 142 автомобиля Jeep Wrangler, реализованных в период с февраля 2020 года. Владельцы подпадающих под отзыв автомобилей будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в дилерский центр для ремонтных работ.
«Рама отзываемых транспортных средств может иметь неиспользуемую шпильку, которая в случае дорожно-транспортного происшествия может войти в соприкосновение с топливным баком, что при определенных условиях способно вызвать утечку топлива», – говорится в сообщении Росстандарта.
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На всех транспортных средствах будет выполнен осмотр рамы и при необходимости произведено удаление неиспользуемой шпильки.
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Источник: Росстандарт
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