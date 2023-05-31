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Jeep проведет в России отзывную кампанию: причина серьезная

Производитель информирует о возможных утечках из топливного бака.

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Официальный представитель Jeep в России, компания «ЭфСиЭй Рус» отзывает 142 автомобиля Jeep Wrangler, реализованных в период с февраля 2020 года. Владельцы подпадающих под отзыв автомобилей будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в дилерский центр для ремонтных работ.

«Рама отзываемых транспортных средств может иметь неиспользуемую шпильку, которая в случае дорожно-транспортного происшествия может войти в соприкосновение с топливным баком, что при определенных условиях способно вызвать утечку топлива», – говорится в сообщении Росстандарта.

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На всех транспортных средствах будет выполнен осмотр рамы и при необходимости произведено удаление неиспользуемой шпильки.

Источник: Росстандарт

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