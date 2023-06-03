Автомобиль из Китая: как пригнать его в Россию

Проще и дешевле доверить это профессионалу.

Если раньше российский потребитель стремился купить автомобиль в Европе, то теперь вынужден обратить свое внимание на китайский рынок. Пригнать оттуда авто под заказ вполне реально. Только лучше это делать не самому, а через посредника, советует генеральный директор студии автотюнинга Larte Design Дмитрий Полунин.

Логистическая компания, специализирующаяся на покупке автомобилей, возьмет на себя всю организацию этого процесса, включая выкуп, таможенное оформление и доставку. Она также проведет подбор и проверку машины на наличие поломок или дефектов.

Эксперт обратил внимание, что некоторые логистические компании в Китае имеют менеджеров, владеющих русским языком, что облегчает коммуникацию и решение возможных проблем или вопросов, связанных с покупкой автомобиля. Кроме того, у посредников есть выход к специфическому китайскому рынку, они имеют доступ к большому количеству сайтов и объявлений.

Поможет компания и с таможенным оформлением, обеспечив гладкое прохождение таможенной очистки.

Останется только оформить все необходимые документы для регистрации автомобиля в соответствии с законодательством РФ, включая получение свидетельства о регистрации (ПТС) и государственных номерных знаков, заключил эксперт.

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Источник: РИАМО

Фото: Unsplash