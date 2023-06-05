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Названы 4 веских причины покупать авто в другом городе

Россияне рассказали также, сколько они готовы потратить на «автомобиль мечты».

За РулемИзвестно, что останавливает россиян от покупки авто по параимпорту

Отправиться за автомобилем мечты в другой город в пределах России согласны 46% участников опроса, а 16% готовы ехать даже в другую страну, выяснили СК «Росгосстрах» и «Автокод».

35% респондентов готовы преодолеть любое расстояние. Еще 23% могут отправиться в дорогу длиной от 1000 до 3000 километров, а для остальных 37% приемлемое расстояние составляет не более 1000 километров.

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59% респондентов сделают это из-за хорошей цены, 18% поедут за конкретной моделью, для 16% важна марка авто и для 5% - комплектация.

Каждый десятый россиян уже покупал автомобиль в другом городе или стране. Для 66% сделка прошла легко и успешно, еще 28% пришлось решать в процессе неожиданные проблемы, а 5% не повезло — сделка прошла неудачно.

Потратить на автомобиль мечты 71% россиян готовы до 3 млн рублей. Каждый пятый — от 3 млн до 5 млн рублей, а 9 % — более 5 млн рублей.

При покупке автомобиля в другом городе 77% россиян будут перегонять автомобиль самостоятельно, а 15% закажут доставку на автовозе. Обращаться в специализированные компании по перегону авто будут только 6%.

63% россиян считают, что в России возрождается перегон авто как бизнес.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: depositphotos.com

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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