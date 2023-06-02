Новый кроссовер Lada сфотографировали на испытаниях

Модель размером с Skoda Kodiaq и Kia Sportage станет серийной уже в этом месяце.

Впервые представленный в апреле кроссовер Lada X-Cross 5, являющейся копией китайского FAW Bestune T77, планируется к запуску в серийное производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге уже в текущем месяце.

Пробную партию машин уже собрали, а теперь в Сети появились снимки собранных автомобилей крупным планом.

Источник сообщает, что эти машины «уедут на двухнедельный тест-драйв». Вероятно, имеется в виду ряд финальных тестов перед окончательной отладкой сборочных процессов.

В российской версии кроссовера для попадания в удобный налоговый коридор мощность оригинального двигателя снизят со 160 л.с. примерно до 149 л.с. Крутящий момент к передним колесам передает 7-ступенчатый робот.

По размерам машина с длиной кузова около 4,6 м соответствует Skoda Kodiaq и Kia Sportage, но в реальных конкурентах в РФ у Икс-Кросса, скорее всего, окажутся Haval Jolion и Москвич 3.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: VK / ТОЛЬЯТТИ

Фото: https://t.me/tlt_063rus, «За рулем»