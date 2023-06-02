Названа точная дата запуска производства на заводе АВТОВАЗа в Петербурге
Первым автомобилем, который встанет на конвейер бывшего завода Nissan, станет кроссовер Lada X-Cross 5.
АВТОВАЗ запустит производство на петербургской площадке 14 июня, сообщил в своем выступлении на конференции ЦИПР-2023 президент компании Максим Соколов.
«14 июня 2023 года – старт производства на заводе «Лада Санкт-Петербург». При участии партнера будет запущено производство новой модели Лада в Санкт-Петербурге», – говорится в презентации главы АВТОВАЗа.
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Как сообщалось ранее, на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге АВТОВАЗ будет выпускать кроссовер Lada X-Cross 5. Это перелицованный FAW Bestune T77 с полуторалитровым мотором мощностью 160 л. с. Объем выпуска автомобилей в 2023 году на площадке может составить до 10 тыс. штук.
В течение двух лет на бывшем заводе Nissan будет налажен выпуск еще двух новинок.
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Источник: ТАСС
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