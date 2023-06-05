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Последователь Lada Granta: когда ждать в продаже?

Автомобиль получит новое название.

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АВТОВАЗ намерен к концу 2024 года поставить на конвейер новый автомобиль B-сегмента. В продажу он должен поступить уже в январе 2025-го. Для наследника Lada Granta уже есть свое название, раскрывать которое АВТОВАЗ пока не хочет.

Я пока сохраню интригу и не буду раскрывать ее имя, хотя оно уже есть у этого проекта. Мы планируем начать производство в четвертом квартале 2024 года, и уже с января этот автомобиль поступит в продажу», – рассказал президент компании Максим Соколов.

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Он также добавил, что новые автомобили Lada Granta будут оборудовать автоматической коробкой передач.

В мае АВТОВАЗ начал работу по защите своей интеллектуальной собственности. С этой целью он запатентовал дизайн некоторых из деталей интерьера будущей новинки.

Новая Lada Granta – единственный проект на платформе CMF-B, который продолжает разрабатываться, испытываться и готовиться к серии после ухода компании Renault из России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: КоммерсантЪ

Фото: depositphotos.com

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За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о LADA Granta (20)

За РулемБезымянный
LADA Granta  2014/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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