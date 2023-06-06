50% водителей хотели бы лучше управлять машиной
76% россиян, имеющих водительские права, комфортно чувствуют себя за рулем. При этом 10% опрошенных не очень уверены в своих навыках вождения, а 14% и вовсе не готовы водить, несмотря на наличие прав. Об этом говорится в исследовании, проведенном в мае экспертами сервисов СберАвто и Работа.ру.
Чаще всего отказываются садиться за руль водители со стажем менее года (67%), а некомфортно в качестве водителя чувствуют себя россияне со стажем до трех лет (39%).
Уверены в своих навыках люди со стажем 11–15 лет (65%), а наиболее уверенны в себе те, кто водит более 15 лет (46%).
При этом каждый второй (51%) хотел бы увереннее управлять автомобилем в критических ситуациях, 40% – в гололед и по бездорожью. 22% хотят улучшить навыки парковки, 21% не против улучшить навык обычной езды по городу, а 19% – в непогоду.
37% хотели бы улучшить или приобрести знания о техническом устройстве автомобиля, чтобы их не обманули в автосервисе. Каждый второй считает важным улучшить свои знания ухода за авто: 28% – базовые правила, а 22% – особенности ухода за автомобилем в разные сезоны. 16% хотели бы знать, как правильно выбрать диски и шины.
Свои знания об автомобилях автовладельцы черпают из:
- советов опытных автомобилистов – 47%
- автомобильных передач – 36%
- профильных сайтов в интернете – 35%
- автомобильных СМИ – 20%
- новостей в профильных группах в соцсетях – 18%
- профильных каналах в мессенджерах – 16%
Лишь 1% посещает профильные курсы.
В опросе приняли участие более 2600 пользователей сервиса Работа.ру старше 18 лет, у которых есть водительские права.
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Фото: depositphotos.com
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