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50% водителей хотели бы лучше управлять машиной

При этом 21% респондентов чувствуют себя полностью уверенно за рулем при любых обстоятельствах.

За РулемАВТОВАЗ рассказал, какие машины лучше всего покупали в мае

76% россиян, имеющих водительские права, комфортно чувствуют себя за рулем. При этом 10% опрошенных не очень уверены в своих навыках вождения, а 14% и вовсе не готовы водить, несмотря на наличие прав. Об этом говорится в исследовании, проведенном в мае экспертами сервисов СберАвто и Работа.ру.

Чаще всего отказываются садиться за руль водители со стажем менее года (67%), а некомфортно в качестве водителя чувствуют себя россияне со стажем до трех лет (39%).

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Уверены в своих навыках люди со стажем 11–15 лет (65%), а наиболее уверенны в себе те, кто водит более 15 лет (46%).

При этом каждый второй (51%) хотел бы увереннее управлять автомобилем в критических ситуациях, 40% – в гололед и по бездорожью. 22% хотят улучшить навыки парковки, 21% не против улучшить навык обычной езды по городу, а 19% – в непогоду.

37% хотели бы улучшить или приобрести знания о техническом устройстве автомобиля, чтобы их не обманули в автосервисе. Каждый второй считает важным улучшить свои знания ухода за авто: 28% – базовые правила, а 22% – особенности ухода за автомобилем в разные сезоны. 16% хотели бы знать, как правильно выбрать диски и шины.

Свои знания об автомобилях автовладельцы черпают из:

  • советов опытных автомобилистов – 47%
  • автомобильных передач – 36%
  • профильных сайтов в интернете – 35%
  • автомобильных СМИ – 20%
  • новостей в профильных группах в соцсетях – 18%
  • профильных каналах в мессенджерах – 16%

Лишь 1% посещает профильные курсы.

В опросе приняли участие более 2600 пользователей сервиса Работа.ру старше 18 лет, у которых есть водительские права.

Фото: depositphotos.com

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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