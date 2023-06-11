Водитель грузовика снимал тент с грузовика, стоя под ЛЭП... Зря!

Дальнобойщик показал, к чему может привести неосторожность при нахождении рядом с высоковольтной линией электропередачи.

Шофер снял видео, на которым запечатлел грузовик своего коллеги из Турции. По словам водителя, в машину ударил заряд мощностью 10 тысяч вольт. Судя по ролику, машина получила серьезные повреждения.

С первого взгляда этого можно и не заметить, но на одной из покрышек виден обожженный след, по которому заряд покинул автомобиль. Кроме того, при ударе машина высоко подпрыгнула, и правое переднее колесо проломило асфальт.

Как рассказал автор видео, водитель начал «растентовываться» (то есть снимать тент кузова), стоя под линией электропередачи. Неосторожное движение металлическим багром привело к замыканию.

Сообщается, что шофер серьезно пострадал и в данный момент находится в реанимации.

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Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK