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Дилеры просят Минпромторг повлиять на ускорение выдачи паспортов для автомобилей

На их складах скопились машины, которые они не могут отдать покупателям.

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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой оказать содействие в ускорении процесса выпуска электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС) для ввозимых в страну новых автомобилей.

Дилеры в различных регионах России отмечают, что задержки с оформлением и активацией ЭПТС достигают сейчас нескольких недель. Без документов отдать автомобиль клиенту невозможно. Такая ситуация сказывается на репутации дилеров и в целом тормозит продажи на российском авторынке, указывается в обращении РОАД.

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Ранее мы рассказывали, что у дилеров «зависли» сотни автомобилей. Сложности, в первую очередь, касаются машин китайских брендов.

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Источник: Ведомости

Фото: depositphotos.com

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