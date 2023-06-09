Главный дизайнер Hyundai рассказал о новом Santa Fe

Это будет совершенно другой автомобиль – с рубленным дизайном и шикарным салоном.

Главный дизайнер Hyundai Санг Юп Ли рассказал о новом поколении кроссовера в интервью MotorTrend. Кстати, Санг Юп Ли только что получил титул «Человека года в мире автомобилей 2023».

Как он объяснил изданию, «люди покупают кроссоверы из-за грузового пространства сзади», поэтому новинка разрабатывалась вокруг этой идеи. И это повлияло на то, как был спроектирован интерьер, так как разработка велась от багажника к передней панели, а не наоборот, как принято.

Селектор передач переместился на рулевую колонку, а логотип на рулевом колесе был заменен на четыре точки – на азбуке Морзе это буква «H».

Santa Fe также получит изогнутые экраны цифровой панели приборов и информационно-развлекательной системы. Вентиляционные отверстия будут выполнены в стиле Palisade.

Внешне новинка будет чем-то средним между Land Rover Defender и Discovery. Модель получит вертикальную решетку радиатора, относительно плоский капот и черные передние стойки, чтобы создать эффект «парящей» крыши.

Ли подтвердил, что у модели будет «бесшовная горизонтальная оптика», как у Sonata и Grandeur. Тем не менее, это будет не просто горизонтальная линия: по словам Ли, ей придана H-образная форма.

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Фото: Carscoops.com