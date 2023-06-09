Главный дизайнер Hyundai рассказал о новом Santa Fe
Главный дизайнер Hyundai Санг Юп Ли рассказал о новом поколении кроссовера в интервью MotorTrend. Кстати, Санг Юп Ли только что получил титул «Человека года в мире автомобилей 2023».
Как он объяснил изданию, «люди покупают кроссоверы из-за грузового пространства сзади», поэтому новинка разрабатывалась вокруг этой идеи. И это повлияло на то, как был спроектирован интерьер, так как разработка велась от багажника к передней панели, а не наоборот, как принято.
Селектор передач переместился на рулевую колонку, а логотип на рулевом колесе был заменен на четыре точки – на азбуке Морзе это буква «H».
Santa Fe также получит изогнутые экраны цифровой панели приборов и информационно-развлекательной системы. Вентиляционные отверстия будут выполнены в стиле Palisade.
Внешне новинка будет чем-то средним между Land Rover Defender и Discovery. Модель получит вертикальную решетку радиатора, относительно плоский капот и черные передние стойки, чтобы создать эффект «парящей» крыши.
Ли подтвердил, что у модели будет «бесшовная горизонтальная оптика», как у Sonata и Grandeur. Тем не менее, это будет не просто горизонтальная линия: по словам Ли, ей придана H-образная форма.
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Фото: Carscoops.com
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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .