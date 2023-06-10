Полноприводный байк – первая информация
Профессиональный дизайнер Фрэнк Стефенсон утверждает, что мотоиндустрия находится в застое и нуждается в инновациях. Он считает, что его дизайн-студия все исправит.
Поэтому Frank Stephenson Design показала первый тизер нового проекта, над которым работает студия. Он чем-то похож на Tron Lightcycle. Пока это всего лишь концепт.
«Наша цель — бросить вызов отсутствию инноваций в отрасли и представить мотоцикл, воплощающий будущее, — сказал Стивенсон. Мы видим возможность изменить сложившуюся ситуацию и представить мотоцикл, сочетающий в себе передовые технологии, радикальные элементы дизайна и непревзойденную функциональность».
Двигатель байка будет работать на водородных топливных элементах – без выброса парниковых газов и без тяжелой батареи.
Мотоцикл также получит регулируемое по высоте и положению сиденье. Кроме того, байк будет иметь активную аэродинамику и настраиваемую эргономику управления.
Судя по колесам, двигатели будут установлены в них, а значит мотоцикл будет полноприводным.
Дизайн-студия обещает представить окончательный дизайн концептуального мотоцикла уже в этом году.
- Супербайк от Verge – чудо без спиц. Серия Mika Häkkinen Signature имеет крутящий момент 1000 Нм – настоящий монстр.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: Frank Stephenson Design
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен