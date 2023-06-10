Полноприводный байк – первая информация

Фрэнк Стефенсон обещает, что его мотоцикл произведет революцию в мотоциклетной индустрии.

Профессиональный дизайнер Фрэнк Стефенсон утверждает, что мотоиндустрия находится в застое и нуждается в инновациях. Он считает, что его дизайн-студия все исправит.

Поэтому Frank Stephenson Design показала первый тизер нового проекта, над которым работает студия. Он чем-то похож на Tron Lightcycle. Пока это всего лишь концепт.

«Наша цель — бросить вызов отсутствию инноваций в отрасли и представить мотоцикл, воплощающий будущее, — сказал Стивенсон. Мы видим возможность изменить сложившуюся ситуацию и представить мотоцикл, сочетающий в себе передовые технологии, радикальные элементы дизайна и непревзойденную функциональность».

Двигатель байка будет работать на водородных топливных элементах – без выброса парниковых газов и без тяжелой батареи.

Мотоцикл также получит регулируемое по высоте и положению сиденье. Кроме того, байк будет иметь активную аэродинамику и настраиваемую эргономику управления.

Судя по колесам, двигатели будут установлены в них, а значит мотоцикл будет полноприводным.

Дизайн-студия обещает представить окончательный дизайн концептуального мотоцикла уже в этом году.

Фото: Frank Stephenson Design